Wiesent – Bewaffneter Mann nach Angriff auf Mutter festgenommen

In Wiesent, im Landkreis Regensburg, ereignete sich am Samstagmittag (02.09) eine Bedrohungslage in einem Einfamilienhaus. Ein Mann griff seine Mutter an und verschanzte sich anschließend bewaffnet mit zwei Messern in der Wohnung.

Die Polizei war mit einer großen Zahl von Einsatzkräften vor Ort und konnte den Tatverdächtigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, festnehmen. Sondereinsatzkräfte der Polizei wurden ebenfalls hinzugezogen. Die angegriffene Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.