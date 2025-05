In den zurückliegenden Wochen gab es bayernweit mehrere Raubüberfälle auf Wettbüros, unter anderem auch in Schwandorf.

In Oberbayern wurden nun vergangene Woche drei Tatverdächtige festgenommen, alle sind 20 Jahre alt. Die Amberger Kripo geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter für den Fall in Schwandorf handelt. Ob sie in gleicher Besetzung auch in der Oberpfalz tätig waren, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zwei der Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.