Nach Bahnunfall in Schwandorf: Polizei sucht Zeugen Ein 76-Jähriger ist am Dienstag, den 29. April, bei einem Bahnunfall im …

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A93 bei Teublitz Am Freitag, den 11. April 2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der …

SAD: Unbekannter fährt Mann an und flüchtet Bereits am vergangenen Dienstag ist ein Mann im Stadtgebiet von Schwandorf …

Alkoholisiert und eingeschlafen: PKW überschlägt sich auf der A93 bei Schwandorf Auf der A93 bei Schwandorf kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären …

Mit Sportwagen im Weiher gelandet Ein Autofahrer ist am Freitagabend im Kreis Schwandorf mit seinem …

Foto: Hans100, CC BY 3.0, Wikimedia Commons