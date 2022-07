Am Wochenende ist in Schwandorf ein Boot entwendet worden, das am Uferrand der Naab auf Höhe der Ettmannsdorfer Straße direkt unter einer Eisenbahnbrücke angekettet gewesen war.

Der bislang unbekannte Täter hatte die Kette mittels eines Granitsteines auseinandergebrochen und das Boot geklaut. Bei dem Boot handelt es sich um ein Ruderboot in den Farben Grün und Weiß im Wert von ca. 500.- Euro. Bittet Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des Bootes zu melden.