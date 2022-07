Supermarkt in Hof überfallen

Die Polizei Hof sucht Zeugen. Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Supermarkt im Hofer Stadtgebiet überfallen. Gegen 16 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Ludwigstraße und forderte an der Kasse die Herausgabe von Geld.

Er griff schließlich in die geöffnete Kasse und flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld zu Fuß in Richtung Fischergasse. Die Kassiererin erlitt bei dem Überfall einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter wird wie folgt beschrieben: