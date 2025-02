Schwandorf will Radverkehr ausbauen

94 Radfahrinnen und Radfahrer sind im vergangenen Jahr in Bayern 2024 ums Leben gekommen. Die Stadt Schwandorf arbeitet aktuell an einem Radverkehrskonzept, um die Radinfrastruktur sicherer und attraktiver zu gestalten. Dabei zählt die Meinung der Bürgerinnen und Bürger: Wo fehlen Radwege? Wo gibt es gefährliche Stellen?

Durch eine interaktive Online-Beteiligung können Anregungen direkt in die Planungen einfließen. Ob Änderungswünsche am Netzentwurf oder Hinweise auf Verbesserungsbedarf – jede Rückmeldung trägt dazu bei, das Radfahren in Schwandorf sicherer und komfortabler zu machen.

Bis einschließlich 23.03.2025 können Vorschläge und Meinungen online unter folgendem Link eingebracht werden: www.jetzt-mitmachen.de/radverkehrskonzept-schwandorf