Schwandorfer Projekt: Schule in Togo errichtet

Bildung ermöglicht Kindern und Jugendlichen Zukunftsperspektiven.

2019 hat sich der Landkreis Schwandorf der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“ angeschlossen. Jetzt konnte der Landkreis Schwandorf seine erste, durch Spendengelder finanzierte Schule in Togo, Tchoré eröffnen. Das ist mit Spenden von Bürgern, Schulen, Unternehmen und Vereinen in Höhe von 26.780 Euro gelungen. Konkret wurde eine Grundschule mit 2 Klassenräumen, Büro und Lager neu errichtet, ein vorhandener Pumpbrunnen saniert und ein Spielplatz neu geschaffen. Der Landkreis möchte auch weiterhin zu solchen Projekt beitragen und bittet um Spenden.

Hierfür steht nach wie vor das vom Landkreis bei der Reiner Meutsch Stiftung „Fly & Help“ eingerichtete Spendenkonto zur Verfügung:

Empfänger: Spendenkonto Landkreis Schwandorf

IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50

BIC: GENODE51WW1

Verwendungszweck 1: LK Schwandorf

Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders

(Für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung erforderlich!)

Als Ansprechpartnerin für das Projekt steht beim Landratsamt Schwandorf Frau Melanie Stürzer zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer 09431/471-461 oder per Mail an melanie.stuerzer@landkreis-schwandorf.de erreichbar und berät und unterstützt alle, die an der Initiative interessiert sind. Weitere Informationen stehen auch auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung.