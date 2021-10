Mit Whatsapp die Ausbildungsberufe kennenlernen

Die Ausbildungsberufe im Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf können Jugendliche jetzt auch auf einen anderen Weg kennenlernen. Die Einrichtung bietet von kommendem Montag bis Freitag (18. – 22.10.) eine WhatsApp-Schnupperwoche an.

Fragen rund um Ausbildungsmöglichkeiten und Praktikumsplätze können Interessierte ganz unkompliziert und spontan mit ihrem Smartphone stellen. Die potentiellen Kolleginnen und Kollegen bekommen zudem exklusive Einblicke in das Arbeitsleben des Schwandorfer Krankenhauses in Form von Fotos und Videos. Und man kann sich außerdem bei einem Gewinnspiel attraktive Preise sichern.

Über den Messenger-Dienst wird Interessierten, die die Nummer 0170/8114444 in ihren Kontakten abgespeichert und sich mit einem Stichwort, z.B. „MTRA“ angemeldet haben, an jedem Tag in dieser Woche um 16 Uhr für circa eine Stunde ein oder mehrere Berufsfelder vorgestellt. Neben dem Angebot auf WhatsApp bietet das Krankenhaus auf www.barmherzige-schwandorf.de/ausbildungswoche ausführliche Infos zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und den offenen Stellenangeboten.