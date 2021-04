Schwangere aus gefährlicher Situation befreit

Das Personal eines Schnellimbisses in Hof hat am Sonntag Zivilcourage gezeigt und dadurch eine schwangere Frau aus einer gefährlichen Situation befreit.

Die drei Angestellten hatten einen Streit zwischen einem Pärchen bemerkt, das in der Warteschlange im Auto saß. Der Fahrer hielt seine Beifahrerin an den Haaren fest und versetzte ihr mehrere Schläge gegen den Kopf und den Bauch. Die Angestellten klopften am Fahrzeugfenster und sprachen den Mann an. Dadurch konnte sich die Frau aus dem Auto retten. Wie sich herausstellte, war sie schwanger.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei, stellte sich eine Imbissmitarbeiterin vor das Auto des Schlägers, um ihm am Weiterfahren zu hindern. Der ließ seinen Wagen auf die Frau zurollen und stoppte ihn erst einen halben Meter vor ihr. Ein Rettungsdienst brachte die schwangere Frau in ein Krankenhaus. Bei dem Ungeborenen sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen zu erwarten.