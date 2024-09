Schwere Verkehrsunfälle im Sendegebiet

Im Sendegebiet ist es am Wochenende zu mehreren schweren Verkehrsunfällen gekommen. Schwerer Verkehrsunfall heute Morgen auf der B22 bei Eckersdorf im Kreis Bayreuth. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren überschlugen sich aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug. Dabei wurde der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und der 19-jährige Fahrer im Auto eingeklemmt. Beide Männer mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden und schweben noch immer in Lebensgefahr. Die Polizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Am Freitag stießen auf einem Radweg bei Regensburg eine Pedelec-Fahrerin und ein E-Scooter Fahrer zusammen und stürzten. Dabei erlitt die 61-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Kopfverletzungen, obwohl sie einen Helm trug und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei dem 33-jährigen Fahrer des E-Scooters Alkoholgeruch fest und ordnete eine Blutentnahme an. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Bei einem weiteren Unfall am Freitagnachmittag in Hirschbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, wurde eine 18-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Auf Höhe des Freibades setzte die Bikerin trotz Überholverbots zum Überholen eines Autos an. Die 42-jährige PKW Fahrerin setzte gleichzeitig zum Abbiegen ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin prallte in die Fahrerseite des Autos und erlitt mit schweren Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.

In Lohberg im Kreis Cham erlitt ein 44-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. In einer scharfen Rechtskurve kam der Biker mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Auto, das mit vier Personen besetzt war. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei Autoinsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer trug eine Helmkamera. Die Aufzeichnungen werden nun von der Polizei gesichtet und ausgewertet.

Ein 73-jähriger Pedelecfahrer ist am Freitagnachmittag in Zeltendorf im Kreis Cham schwer gestürzt. Der Mann gab an, aus Unachtsamkeit gegen einen Randstein gefahren zu sein, wodurch er die Kontrolle über sein E-Bike verlor. Trotz des Tragens eines Fahrradhelms zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.