Schwerer Betriebsunfall in Flossenbürg

Schwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag in Flossenbürg im Landkreis Neustadt/WN.

Ein 46-Jähriger war in einer metallverarbeitenden Firma damit beschäftigt, Aluminiumbarren in einer Wanne zu schmelzen. Als er einen feuchten Barren in die Wanne gab, begann es heftig zu spritzen und es kam zu Explosionen. Die Wanne zerbrach, das flüssige Aluminium lief aus. Der Mann wurde durch Spritzer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.