Arbeitsunfall in Sulzbach-Rosenberg: 82-Jähriger verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Betrieb in Sulzbach-Rosenberg zu einem Arbeitsunfall, bei dem der 82-jährige Betriebsinhaber verletzt wurde.

Der Senior führte Schweißarbeiten an einer Stahltür durch und nutzte eine improvisierte Arbeitsplattform aus einem Gabelstapler und einer Palette. Aus ungeklärter Ursache stürzte er von der Plattform und verletzte sich am Kopf. Sein Sohn, der den Unfall beobachtete, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Senior wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.