Schwerer Unfall auf der A93 bei Rehau

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der A93 bei Rehau im Landkreis Hof.

Ein 36-jähriger Golf-Fahrer überholte in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit einen anderen Golf verbotswidrig rechts. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schlingern. Er geriet von der Fahrbahn ab und raste in den Grünstreifen. Dann rauschte der Golf die Böschung hinauf, durchbrach den Wildschutzzaun und flog im Anschluss in ein Waldstück.

Die beiden schwerstverletzten Insassen des Fahrzeugs wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nur noch Schrott. Die Autobahn war in Richtung Süden ca. 3 ½ Stunden gesperrt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.