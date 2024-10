Schwerer Unfall mit der Kettensäge

In Münchberg hat sich ein Mann bei Gartenarbeiten mit einer Kettensäge schwere Verletzungen zugezogen.

Der 46-Jährige stieg am Freitagvormittag alleine auf eine Leiter, um in ca. 4 Metern Höhe einen größeren Ast eines Baumes durchzutrennen. Dabei rutschte er jedoch mit der Säge ab und schnitt sich im Bereich des Ellbogens in den linken Arm. Die noch laufende Säge durchtrennte eine Arterie. Der Verletzte schaffte es noch, von der Leiter zu steigen und seine stark blutende Wunde abzubinden. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr.