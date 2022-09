Schwerer Verkehrsunfall bei Pentling

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstag bei Pentling im Landkreis Regensburg. Ein 77-jähriger SUV-Fahrer verließ die A93 und wollte anschließend auf die B16 auffahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache erkannte er hierbei einen an der Ampel wartenden LKW zu spät. Er streifte ihn und bewegte sich weiter in den Einmündungsbereich. Dort kollidierte das Fahrzeug des Seniors frontal mit einem querenden Skoda eines Ehepaars. Der Skoda überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide Pkw-Insassen mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des SUV landete mit Verletzungen im Krankenhaus.