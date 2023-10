Segelflieger schießt über Landebahn hinaus

Ein Segelflieger ist am Sonntagnachmittag auf dem Segelflugplatz bei Helmbrechts im Kreis Hof über die Landebahn hinausgeschossen.

Die 22-jährige Pilotin und ihre 17-jährige Passagierin blieben unverletzt. Die Pilotin hatte kurz nach dem Start, nachdem das Zugseil vorzeitig aus bisher unbekanntem Grund ausklinkte, wegen fehlender Flughöhe zur Notlandung ansetzen müssen. Der Segelflieger setzte etwa in der Mitte der Landebahn auf und schoss dann über diese hinaus. Am Ende der Landebahn rutschte der Segelflieger noch über einen etwa 2 Meter tiefen Abhang auf ein Feld.

Vorsorglich wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung blieben Pilotin und Passagierin glücklicherweise unverletzt. Am Segelflugzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.