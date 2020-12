Dinner for One ist für viele an Silvester zur Tradition geworden.

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Sendeterminen:

Silvester:

15:45 Uhr – NDR

15:50 Uhr – Das Erste

17:10 Uhr – NDR

17:35 Uhr – WDR

18:45 Uhr – BR

19:00 Uhr – MDR

19:10 Uhr – hr

19:25 Uhr – SWR

19:40 Uhr – NDR

23:25 Uhr – NDR

Neujahr:

00:05 Uhr – BR

03:30 Uhr – rbb

05:10 Uhr – Das Erste