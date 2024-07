Seniorin übergibt Betrüger mehr als 200.000 Euro

Eine 87-Jährige ist am Donnerstag in Marktredwitz um rund 200.000 Euro gebracht worden.

Sie erhielt von Betrügern einen Anruf, dass ein Familienangehöriger einen Verkehrsunfall hatte und nun dringend Geld benötigt werde. Sie übergab über hunderttausend Euro Bargeld an der Bushaltestelle in der Wegenerstraße an einen Unbekannten. Dazu legte sie noch Schmuck im Wert von ebenfalls etwas mehr als hunderttausend Euro hinzu.

Der Polizei zufolge war er zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt. Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.