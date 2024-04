Seubersdorf: Biber aus Becken gerettet

Erfolgreiche Rettungsaktion für einen Biber in Seubersdorf im Kreis Neumarkt. Das Tier war am Samstag während der Reinigungsarbeiten eines Grundstückseigentümers in dessen Mühlenbecken entdeckt worden.

Der Biber hatte sich versehentlich in das steilwandige Becken verirrt, konnte nicht mehr eigenständig herauskommen und drohte zu ertrinken. Mit der Hilfe von Rettungskräften und der fachkundigen Unterstützung eines Biberbeauftragten konnte der Nager gerettet und heil in die Freiheit entlassen werden.