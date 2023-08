Sexuelle Belästigung im Zug

Sexuelle Belästigung in einem Zug von Hof in Richtung Regensburg am Donnerstagabend. Eine 27-Jährige saß alleine in einem Abteil, als sich ein älterer Mann neben sie setzte und sie unsittlich berührte. Die 27-Jährige rückte geschockt von ihm ab.

Doch der Unbekannte ließ nicht von ihr ab und fasste der Frau in den Intimbereich. Jetzt floh die 27-Jährige aus dem Abteil. Ein Zugbegleiter bemerkte die verstört wirkende Frau, brachte sie in ein anderes Abteil und alarmierte die Bundespolizei. Die nahm den 68-Jährigen am Regensburger Hauptbahnhof fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann vier Geldkarten von drei anderen Personen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und Unterschlagung ermittelt.