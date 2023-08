Am Samstag haben sich auf der gleichen Strecke gleich zwei tödliche Unfälle mit Krafträdern ereignet. Der erste Zusammenstoß ereignete sich gegen Mittag bei Pressath, als ein 51-jähriger Autofahrer beim Überholvorgang mit zwei Krafträdern kollidierte. Ein 35-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr, ein 63-Jähriger jedoch verstarb noch an der Unfallstelle.

Nur eine Stunde später übersah ein 27-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf Höhe Kastl einen 53-jährigen Kradfahrer. Beim Frontalzusammenstoß erlitt dieser so schwere Verletzungen, dass auch er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Autofahrer wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Für beide Unfälle wurde ein Gutachter hinzugezogen.