Shapeschool: Hier hat Langeweile keine Chance

“Mir ist langweilig” oder “Was machen wir heute?” – Sätze, die man von Kindern öfter mal in den Ferien zu hören bekommt. Doch kein Problem dafür gibt es die „shapeschool“.

Neben Sulzbach, Königstein und Bad Berneck hat die Schule seit diesem Schuljahr auch einen Standort in Amberg. Und die Ferienprogramme gelten als ein Aushängeschild neben der Nachmittagsbetreuung. Nächste Woche heißt’s in den Faschingsferien “shapetown”. Die Kinder entscheiden dort selbst was sie machen wollen. Egal ob Basteln, Bogenschießen oder doch lieber Filmdreh und Kinderreporter spielen.

An Ostern folgt dann das Nerdprogramm mit robotics-Arbeit.. Und im Sommer werden die Kinder dann zu Nachwuchsspionen ausgebildet und nehmen an einem Escape Game teil! Egal welches Programm, der Spaß steht für die Mitarbeiter immer im Vordergrund.

Also einfach über die Homepage ihr Kinder anmelden, egal ob die ganze Woche oder nur mal für einen Tag. Und dann haben die Kinder mit Sicherheit einen Haufen Spaß und keinesfalls Langeweile in den Ferien!