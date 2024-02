Proteste gegen Rechtsextremismus auch in Bayern

Auch heute wollen wieder Menschen ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Bundesweit sind zahlreiche Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet, auch in Bayern.

Im oberfränkischen Wunsiedel ist eine Kundgebung unter dem Motto „Wunsiedel ist bunt“ geplant. Und auch in Amberg in der Oberpfalz wollen die Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen für Demokratie setzen. Bei den Demonstrationen gestern waren teilweise deutlich mehr Menschen gekommen als erwartet. In Nürnberg zum Beispiel hatte man mit rund 10.000 Demonstrierenden gerechnet. Am Ende kamen laut Veranstalter dreimal so viele.