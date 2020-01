Eishockey Schmierereien in Weiden

Sportlich gesehen haben es die Weidener Eishockey-Cracks in die Meisterrunde geschafft. Das scheint so einigen Anhängern des EV Weiden den Verstand geraubt zu haben.

So wurden in der letzten Zeit wieder unzählige Aufkleber mit Fan-Inhalt verteilt über das Stadtgebiet angebracht. Die dürfen nun die Eigentümer der Gebäude oder Mitarbeiter der Stadt aufwändig entfernen. Und auch eine Brücke an der Süd-Ost-Tangente fiel den Vandalen erneut zum Opfer. Hier steht nun über der gesamten Breite der Brücke der Schriftzug „Ultras Weiden“. Auch hier entstehen immense Kosten, um die Schmiererei wieder zu entfernen. Der Gesamtsachschaden dürfte laut Polizei in einem „guten vierstelligen“ Eurobereich liegen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Weiden. (Red)