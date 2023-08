Sieben Menschen bei Auffahrunfall auf A3 verletzt

Ein 12-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz …

12-Jähriger bei Unfall auf A3 schwer verletzt Ein 12-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz …

12-Jähriger bei Unfall auf A3 schwer verletzt Ein 12-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz …

Eine Panne auf der Autobahn 3 in der Nacht zum Dienstag hat sieben Personen in …

Polizei bringt gestrandete Reisende ins Hotel Eine Panne auf der Autobahn 3 in der Nacht zum Dienstag hat sieben Personen in …

Polizei bringt gestrandete Reisende ins Hotel Eine Panne auf der Autobahn 3 in der Nacht zum Dienstag hat sieben Personen in …

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist am Freitagnachmittag ein Mensch …

Tödlicher Auffahrunfall am Stauende auf A3 bei Barbing Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist am Freitagnachmittag ein Mensch …

Tödlicher Auffahrunfall am Stauende auf A3 bei Barbing Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 ist am Freitagnachmittag ein Mensch …

Foto: Rike, pixelio.de