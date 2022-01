Silvesterbilanz in der Oberpfalz

Die diesjährige Silvesternacht ist in der Oberpfalz laut Polizeiangaben deutlich ruhiger ausgefallen als frühere Jahreswechsel.

So hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz insgesamt etwa 260 Einsätze abzuarbeiten. Überwiegend handelte es sich dabei um Ruhestörungen oder alkoholbedinge Aggressionsdelikte. Aber auch 15 Körperverletzungen kamen zur Anzeige. In Arrach im Landkreis Cham stürzten 2 Personen gegen Mitternacht von einem etwa 3 Meter hohen Balkon und wurden schwer verletzt. Und in Neutraubling im Landkreis Regensburg kam es zu einem Wohnungsbrand mit einem Schaden von etwa 50.000 Euro.