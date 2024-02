Da war ein Mann aus Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel zurecht skeptisch.

Eine vermeintliche Postbank-Mitarbeiterin meldete sich telefonisch bei ihm und wollte ihn dazu bewegen, eine Online-Überweisung mittels seiner TAN freizuschalten. Doch der Marktredwitzer hatte Zweifel an den Schilderungen der angeblichen Bankerin. Also brach er das Gespräch einfach ab und verhinderte so, dass die Betrügerin sein Konto um 4.000 Euro erleichtern konnte.