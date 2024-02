Unfall nach Dagegenhalten beim Überholen

Weil er ein anderes Fahrzeug nicht an sich vorbeilassen wollte, hat ein Autofahrer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab einen Unfall in Kauf genommen.

Auf der B470 zwischen Kirchenthumbach und Eschenbach wollte ein 58-jähriger Autofahrer gestern Vormittag einen vor ihm fahrenden weißen Polo überholen. Doch das wollte der Polofahrer offensichtlich verhindern, da er immer wieder stark beschleunigte und abbremste. Der 58-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Seat und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Polofahrer hingegen fuhr einfach weiter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand am Seat ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die Polizei in Eschenbach (09645/9204-0) bittet um Zeugenhinweise.