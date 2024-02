Skifahrerin stürzt in Tirol zwölf Meter aus Sessellift ab

Eine 15-jährige Skifahrerin aus Dänemark ist im österreichischen Wintersportort Ischgl von einem Sessellift rund zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie ein Sprecher der Tiroler Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, war das Mädchen nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Die junge Urlauberin war am Mittwoch mit ihren Eltern auf einem achtsitzigen Sessellift gefahren. Dabei konnte sie sich jedoch aus noch ungeklärter Ursache nicht richtig auf ihren Platz setzen und rutschte ab, wie die Polizei berichtete. Der Vater und eine weitere Person versuchten noch, das Mädchen festzuhalten, doch schließlich stürzte sie auf die darunter gelegene Skipiste. (dpa/lby)