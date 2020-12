Soko Radweg veröffentlicht weitere Informationen zum Tötungsdelikt

© Foto: PP Oberfranken

Nach dem Leichenfund eines 24-Jährigen im August auf einem Radweg in Bayreuth gibt es neue Informationen und die Polizei bittet weiter um Hinweise.

Unter anderem war am Tattag ein Mann mit einem Hammer schwingend hinter einer anderen Person hergelaufen. Gegen den 30-jährigen Bayreuther wurden Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und Bedrohung eingeleitet. Ein Zusammenhang mit dem Mord besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Außerdem fanden die Ermittler raus, dass sich noch mehr Menschen zum tatrelevanten Zeitraum im Bereich um den Tatort aufgehalten haben. Diese haben sich aber bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet und sollen dies bitte nachholen. Alle noch so kleinen Angaben können wichtig sein. Besondere Fragen wirft noch ein Hammerkopf auf, der am Tatort gefunden wurde. Inwieweit dieser Hammerkopf mit dem Gewaltverbrechen allerdings in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kripo Bayreuth melden.

Passanten hatten den Leichnam des jungen Mannes in der Nacht zum 19. August auf einem Fuß- und Radweg gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-Jährige umgebracht worden ist.