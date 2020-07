Sommerferien Programme der Oberpfalz

Für viele Schüler beginnt am 24.07.2020 die Zeit des Jahres – die Sommerferien! Und auch wenn es dieses Jahr durch Corona natürlich etwas anderes sein wird, so gibt es Skateboard Workshop, English-Camp online, Online Schnitzeljagd, Zauberkurs, Tennis-Akademie, Schreinerkurs, Stand-up-Paddling Kurs, Online Escape Room, Alpaka-Tour, Naturforschertag: Wald-Wiese-Wasser, Kletterwald, Ausflugsfahrten Nürnberg, München, Leipzig oder Prag, Erlebnistouren mit dem Kanu, Europapark-Tage, Dance-Akademie, Inline-Skater-Kurs, Graffiti-Workshop, Besuch beim Imker, Radwanderungen, Wanderungen oder Erlebnisfreizeiten in den Ferienprogrammen der Oberpfalz. Und dieser Auszug war nur ein kleiner. Da die meisten Ferienprogramme in dieser Woche erschienen sind und Anmeldungen möglich sind, sind hier alle Informationen aufgeschlüsselt: