Sommerlounge geht in die neunte Runde

Die Sommerlounge Fichtelgebirge geht in die neunte Runde und verspricht auch in diesem Jahr ein Highlight der Region zu werden. Am 3. August 2023 laden der Förderverein Fichtelgebirge und die Stadt Selb zu einem einzigartigen deutsch-tschechischen Begegnungsfest auf dem Goldberg in Selb ein.

Als eine der größten After-Work-Sommerpartys im Fichtelgebirge bietet die Sommerlounge eine große Regionalpräsentation und ein vielfältiges Programm für Groß und Klein im Rahmen der deutsch-tschechischen Freundschaftswochen Selb 2023.

Zahlreiche spannende Aussteller, darunter auch Tandems mit tschechischen Partnern, haben ihre Teilnahme zugesagt wie beispielsweise das Fichtelgebirgemuseum in Zusammenarbeit mit dem Museum aus Eger, die Stadt Thiersheim mit der Stadt Bochov, Euregio Egrensis zusammen mit Europe Direct aus Karlsbad, das Outletcenter mit dem Hotelkomplex aus Loket oder die Grenzlandfilmtage mit dem Kulturzentrum LaRitma aus Asch.

Die rund 100 Aussteller repräsentieren vielfältige Branchen, angefangen von größeren mittelständischen Hidden Champions aus der Region bis hin zu kleineren Dienstleistungsunternehmen, Kommunen, Vereinen und Initiativen aus Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz und dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. An ihren Ständen bieten viele Aussteller tolle Aktionen für Groß und Klein an, darunter das „das zwoelfer“ mit kreativen Kinder-Mitmachaktionen sowie das Juko-Mobil Fichtelgebirge & Hofer Land e.V. Und natürlich werden Sprachanimateure von TANDEM bei der Sommerlounge helfen, die Sprache unseres Nachbarlandes kennenzulernen.