Sonderimpfaktion in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach

Vom Montag den 26. bis Dienstag, den 27. April 2021 werden wir in einer Sonderimpfaktion allen Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren unabhängig von der Impfpriorisierung nach Coronavirus-Impfverordnung die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca ermöglichen.

Für diese Aktion stehen uns 1.716 Impfstoffdosen zur Verfügung. Termine können ab sofort online direkt unter folgendem Link vereinbart werden: https://www.terminland.eu/amberg-sulzbach-impfung/

Die Vergabe der Termine erfolgt nach dem Windhundprinzip: so lange der Vorrat reicht. Voraussetzungen für die Impfung sind ein Mindestalter von 60 Jahren und ein Erst- oder Zweitwohnsitz in der Stadt Amberg oder dem Landkreis Amberg-Sulzbach. An der Aktion beteiligen sich unsere beiden BRK-Impfzentren in Amberg und Sulzbach-Rosenberg.