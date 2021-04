Gewalttat in Weiden: Vier Tatverdächtige in U-Haft

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Weiden mit einem Schwerverletzten befinden sich vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Am Montagabend war über Notruf ein lautstarker Streit gemeldet worden. Die Polizei fand kurz darauf an der gemeldeten Adresse einen schwerverletzten 40-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer bei dem 32-jährigen Wohnungsinhaber zu Gast, als sich mehrere Personen gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften. Der 40-Jährige wurde mit mindestens einem Stichwerkzeug u.a. mehrfach am Oberkörper verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Ein Fahrzeug mit fünf Tatverdächtigen wurde kurz darauf in der Nähe des Bahnhofs angehalten. Der Ermittlungsrichter erließ gegen vier der Männer Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Kripo Weiden ermittelt.