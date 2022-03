Sondertesttage für einen sicheren Schulstart

Am Montag startet wieder die Schule. Deshalb bietet der Kreisverband Weiden und Neustadt/WN am Sonntag (06.03) einen Sondertesttag an, um einen sicheren Schulstart zu gewährleisten.

Es werden Schnelltests in elf verschiedenen Orten angeboten. Wer sich testen lassen möchte, soll sich vorab registrieren lassen. Den Link dazu gibt’s hier und natürlich finden Sie dort auch die Orte an denen die Schüler getestet werden.

Für allgemeine Infos verweist das BRK Weiden und Neustadt/WN auf folgende Homepage:

https://www.kvweiden.brk.de/aktuell/neuigkeiten/testzentrum.html