Größte Krippe der Welt steht in Plößberg

"Es ist eine Krippenkultur, die ihresgleichen sucht. Die Plößberger Krippenschau des OWV Plößberg ist weit mehr als Maria, Josef, das Jesulein und Ochs und Esel. Heuer wird nach zweijähriger Corona-Pause endlich das 50-jährige Jubiläum nachgefeiert. Mit der größten Krippe der Welt.

Im Oktober entsteht im Kultursaal in Plößberg mit ca. 12.000 Figuren auf 300qm die größte Krippe der Welt. Alle Mitglieder der Sparte "Krippenschnitzer" des OWV Plößberg bauen ihren Familienschatz, ihre Hauskrippen samt Figuren, zu einer riesigen Krippenlandschaft zusammen. Aus ca. 40 einzelnen Hauskrippen entsteht so die größte Krippe der Welt.

Nicht nur das Geburtsgeschehen Jesu Christi ist zu sehen, auch die Geschichte vor und nach Christi Geburt sowie alltägliche Oberpfälzer Szenen wie beispielsweise Goaßreiter. Selbst die Corona-Impfung wird in der größten Krippe der Welt zu sehen sein. Besonders beeindruckend werden die Lichteffekte, die die handgeschnitzen und -bemalten Figuren in Szene setzen. Der Duft von Moos und Wurzeln liegt in der Luft, wenn zum 1. Advent die Plößberger Krippenschau zum 50. Mal eröffnet wird. Schon jetzt schnitzen die Plößberger fleißig, damit zur Jubiläumsschau alles fertig ist."