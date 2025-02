Speed-Dating – Schüler meets Betrieb im Amberg-Sulzbacher Landratsamt

Was will ich mal werden? Wer sich in Sachen Berufswahl noch nicht ganz schlüssig ist, kann sich im Kreis Amberg-Sulzbach bei einem „Speed-Dating zur Berufsorientierung am 4. Juni informieren.

Die Idee: Schüler und Ausbildungsbetriebe der Region setzen sich im Landratsamt zehn Minuten gegenüber, stellen sich vor und tauschen sich über verschiedene Berufsfelder aus. Mittelschüler ab der achten Jahrgangsstufe können im Klassenverbund teilnehmen. Interessierte Betriebe sollten sich bis 10. März 2025 unter regionalmanagement@amberg-sulzbach.de anmelden.