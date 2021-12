Die Regensburger Innenstadt heute mit dem Auto aufzusuchen – keine gute Idee. Dort sind nämlich zwei Versammlungen unter freiem Himmel angemeldet worden.

Sie werden am Nachmittag am Domplatz und am Neupfarrplatz stattfinden. Dafür muss der Domplatz, inklusive Krauterermarkt, voraussichtlich von 13 Uhr bis 17 Uhr 30 gesperrt werden. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer sollen diesen Bereich nach Möglichkeit umfahren.