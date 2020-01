Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Marktredwitz

In Marktredwitz ist es am Samstagnachmittag gleich zu mehreren Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser gekommen.

Zwischen 14 und 17 Uhr machte sich der bislang unbekannte Täter an insgesamt drei Objekten zu schaffen. In den ersten beiden Fällen in der Liebig- und in der Nansenstraße gelangte der Täter zwar nicht in die Häuser, es konnten aber Hebelspuren an den Haustüren festgestellt werden. In einem weiteren Fall in der Filchnerstraße gelang dem Unbekannten der Einstieg – mitgenommen hatte er aber dennoch nichts. Ein Marktredwitzer störte ihn und sprach ihn an, sodass der Unbekannte schließlich die Flucht ergriff. Ungünstiger Weise hat der Mann erst etwa eine Stunde später die Polizei über den Einbruch informiert, sodass eine anschließende Fahndung aufgrund der ernormen Zeitverlusts erfolglos verlief.

Beschreibung des Täters: