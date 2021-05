„Spielebus to go“ in Amberg-Sulzbach on Tour

Endlich mal was los – Der „Spielebus to go“ ist in den Pfingstferien im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs.

Kinder können sich kostenlos Spielsachen wie Stelzen, Bälle oder Pedalos im Bus ausleihen und nach dem Spielen wieder zurückbringen.

Das Team kommt am Pfingstmontag von 14 bis 17 Uhr nach Sulzbach-Rosenberg und wartet auf dem Spielplatz Stadtpark auf die Kids. Einen Tag später, am Dienstag den 25.05., besucht der Bus die Jungs und Mädels in Rieden. Dort steht er von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz Schwimmbad.