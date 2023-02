SSV Jahn hat Areal für Nachwuchsleistungszentrum gefunden

Die Entscheidung ist gefallen: Der SSV Jahn Regensburg hat im östlichen Landkreis Regensburg ein Areal für den Neubau seines Nachwuchsleistungszentrums gefunden.

Das gut neun Hektar große Grundstück befindet sich in der Gemeinde Barbing in der Nähe der A3-Autobahnausfahrt „Rosenhof“. Der Standort für das Leistungszentrum Jahnschmiede soll genügend Trainingsmöglichkeiten für die Jugendmannschaften des Zweitligisten bieten sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Trainingsmöglichkeiten bereithalten. Die Jahnschmiede trainiert derzeit an den beiden Standorten Kaulbachweg und Weinweg im Regensburger Stadtgebiet.