Staatliche Förderung für Sportvereine

Unter dem Motto „Zamfitbleim“ fördert der Bayerische Landessportverband-Bezirk Oberpfalz Vereine mit insgesamt 10.000 Euro.

Gesucht werden Vereine, die trotz des Lockdowns mit kreativen Maßnahmen und Projekte ihre Mitglieder fit halten. Unterteilt werden die Projekte in Kids und Bigs – gefördert werden also 20 Maßnahmen mit jetzt 250 Euro für Kinder und Jugendliche und dasselbe eben nochmal für Erwachsene und Senioren. Anmeldeschluss ist der 15. Januar.

Dem Antrag ist ein Nachweis (z. B. Foto, Screenshot, Medienbericht, Social Media Post, etc.) von der Umsetzung beizufügen. Das Antragsformular ist auf der Startseite unter www.blsv-oberpfalz.de zu finden. Antrag und Nachweis (max. 3 Dateien bis 10 MB) sind per E-Mail zu senden an: oberpfalz@blsv.de