STADTRADELN: Josef Maier aus Weiden gewinnt Trekkingrad

Um den Radverkehr mehr Aufmerksamkeit zu geben, haben die Städte Amberg und Weiden heuer wieder beim „STADTRADELN“ mitgemacht. Auch Radio Ramasuri war in beiden Städten mit jeweils einem Team am Start. Amberg hat sich dabei mit 155.274 geradelten Kilometern hervorgetan. Weiden sogar mit 219.474 Kilometern. Insgesamt waren über 2.400 Radler für die beiden Oberpfälzer Metropolen am Start.

Doch nicht nur Fitness und Gesundheit konnten die Teilnehmer gewinnen: Zusammen mit Fahrrad Fritsch aus Altenstadt/WN haben wir unter allen Teilnehmern des Radio Ramasuri „Stadtradel“-Teams ein Trekkingrad von Winora im Wert von 449 € verlost. Gewonnen hat Josef Maier aus Weiden.

Herzlichen Glückwunsch und allzeit Gute Fahrt