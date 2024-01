Silvesternacht in der Oberpfalz-Nord: Rettungseinsätze trotz ruhigem Verlauf

Die integrierte Leitstelle Oberpfalz-Nord vermeldet eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht. Zwischen 18:00 Uhr am 31. Dezember 2023 und 05:30 Uhr am 01. Januar 2024 gingen 145 Notrufe ein, die erfolgreich abgearbeitet wurden.

In Amberg wurden 91 Ereignisse registriert, darunter 60 Notfallrettungseinsätze, elf Krankentransporte, zwölf Brandeinsätze und acht Technische Hilfeleistungen.

Weiden verzeichnete 54 Ereignisse, davon 45 Notfallrettungseinsätze, zwei Krankentransporte, vier Brandeinsätze und drei Technische Hilfeleistungen.

Trotz der ruhigen Nacht gab es vereinzelte Vorfälle wie Alkoholintoxikationen, eine Rangelei in Grafenwöhr und eine durch eine Brotmaschine abgetrennte Fingerkuppe in Waldsassen. Brandeinsätze beschränkten sich auf Vorfälle wie Hecken- und Mülleimerbrände, die von den Feuerwehren erfolgreich gelöscht wurden. Beispiele sind Brände von Tannen in Amberg, einem Dixi Klo in Schwandorf, einem Carport in Haselmühl, einem Einkaufswagen in Kemnath/Stadt und einer brennenden Feuerwerksbatterie in Waidhaus. In Weiden brannten Mülleimer in der Scheibenstraße und am Hammerweg, zudem gab es eine Ölofenverpuffung in der Molkestraße.