Stadtratsmitglied in Bayreuth rassisitisch angegriffen

Ein Bayreuther Stadtratsmitglied ist gestern auf offener Straße rassistisch beleidigt und angegriffen worden.

Der 49-jährige Lokalpolitiker wurde am Nachmittag in der Badstraße in Bayreuth von einem Unbekannten mit mehreren ausländerfeindlichen Beleidigungen versehen. Zudem bekam er einen Kopfstoß ins Gesicht verpasst und zog sich einige Verletzungen zu. Er musste medizinisch behandelt werden. Der Angreifer flüchtete unerkannt über einen Hinterhof. Er war allerdings in Begleitung einer Dame, die den Politiker ebenfalls beschimpft hatte. Diese, eine 39-jährige Bayreutherin, konnte inzwischen ausfindig gemacht werden. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– circa 180 cm groß und muskulös

– kurz rasiertes Haar

– Tätowierungen an Hals und beiden Unterarmen

– bekleidet mit einer kurzen, weißen Hose mit blauen Streifen und einem hellen Hemd, welches er offen über einem dunklen T-Shirt trug