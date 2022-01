Sternsinger in Waldsassen gehen nicht von Haus zu Haus

„Heilige Drei Könige“ findet dieses Jahr etwas anders als gewohnt statt. Die Sternsinger in Waldsassen können wegen Corona leider nicht von Haus zu Haus gehen.

Dafür können Sie sie aber an verschiedenen Plätzen antreffen und den Segensaufkleber, Weihrauch und Kohle für Ihr Zuhause abholen.

Hier finden in Waldsassen am 6. Januar kleine Andachten statt:

14 Uhr Spielplatz Pencoedring 14 Uhr Basilikaplatz 14.30 Uhr Spielplatz Steinweg 14.45 Uhr Hatzenreuth – Bruder Klaus Kapelle 15 Uhr Platz Gabelung Altenhammerweg / Wirtsberg 15.30 Uhr Spielplatz Maierzelch 15.30 Uhr Kondrau – FFW

Auf diesen Plätzen, in Gottesdiensten, in verschiedenen Geschäften in Waldsassen und online können Sie Spenden abgeben. Die Erlöse gehen an das Kindermissionswerk, das dieses Jahr die Gesundheit von Kindern im Südsudan fördert.

Hier sehen Sie das Video von der Aussendungsfeier in Regensburg.