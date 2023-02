Streik bei den Stationierungsstreitkräften in Vilseck

Nachdem die zweite Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten der Stationierungsstreitkräfte am 18. Januar ernüchternd endete, haben sich die Streikaktivitäten in der Oberpfalz erhöht. Am Donnerstag und Freitag wird in Vilseck gestreikt.

Die Beschäftigten, die für die Schwergerätewartung und Munitionsausgabe zuständig sind, legen ihre Arbeit nieder. Damit reihen sie sich ein in zahlreiche Aktivitäten, bei denen zuletzt der Druck besonders in strategischen Bereichen erhöht wurde. So legten diese Woche handwerkliche Beschäftigte aus Grafenwöhr mehrtägig die Arbeit nieder, ebenso wie standortübergreifend die Fahrzeugmechaniker und TÜV-Mitarbeiter aus Hohenfels, Vilseck, Grafenwöhr und Ansbach.

Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Erhöhung der Entgelte um 9,5 Prozent. Die Verhandlungen werden am 16. und 17. Februar in Berlin fortgesetzt.