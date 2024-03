Streit in einer Tankstelle eskaliert

In einer Tankstelle in Pentling im Landkreis Regensburg ist am Freitagabend ein Streit zweier Kunden eskaliert.

Ein unbekannter Mann warf einem 19-jährigen Schwandorfer vor, dass er sich an der Kasse vorgedrängelt habe. Nach einem Wortgefecht packte der Unbekannte den 19-Jährigen am Nacken und würgte ihn. Der Schwandorfer verließ die Tankstelle und setzte sich in sein Auto. Der aggressive Unbekannte verfolgte den jungen Mann und trat gegen seinen PKW und beschädigte diesen. Anschließend stieg der Angreifer in sein Auto und verschwand. Die Polizei Neutraubling hat die Ermittlungen aufgenommen.