Obdachloser hält Polizei auf Trab

Ein Obdachloser hat am Donnerstag die Polizei in Sulzbach-Rosenberg auf Trab gehalten.

Der amtsbekannte 62-Jährige wollte am Morgen eine Bankfiliale nicht verlassen, bei der er Hausverbot hatte. Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Eine Stunde später beleidigte der Obdachlose zwei Marktleiter in den Oberpfalz Arcaden. Da er auch hier bereits Hausverbot hatte, wurde wieder die Polizei gerufen. Kurz danach musste die Polizei erneut in den Oberpfalz Arcaden antreten, weil der 62-Jährige sich wiederum in einem Geschäft aufhielt, in welchem er Hausverbot hatte. Als der Obdachlose angab, dass er nach Nürnberg wolle, halfen die Beamten dem Mann gerne, ein Zugticket zu lösen. Auf den Obdachlosen kommen nur mehrere Anzeigen zu.