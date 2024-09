Streit zweier Autofahrer eskaliert

Am vergangenen Donnerstag haben sich in Weiden zwei Autofahrer wegen vorangegangener Nötigung heftig in die Haare gekriegt. In der Frauenrichter Straße in Weiden nötigte ein 45-jähriger Autofahrer einen anderen durch ständiges Abbremsen.

Das schaukelte sich so hoch, dass beide anhielten und aufeinander los gingen. Dabei verpasste der 45-Jährige seinem 26-jährigen Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht sowie eine Kopfnuss. Anschließend wollte er wegfahren, was der 26-Jährige verhindern wollte und deswegen circa zwei Meter auf der Motorhaube mitfuhr. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung verantworten.